راندا عبد السلام تستعرض أناقتها بإطلالة "فورمال".. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة راندا عبد السلام متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "راندا" صورًا جديدة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عن الليلة الماضية".

ظهرت راندا في إطلالة رائعة بملابس "سيمي فورمال"، مرتدية قميص باللون الأبيض، وبنطال باللون "البيج"، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات: "ايه الحلاوة دي"،

كاريزما طاغية"، "منورة الدنيا"، "البطل الحقيقى والباقي كومبارس"، "أجمل بنوته"، "بطل الكوكب".

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