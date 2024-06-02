شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وضيوف مهرجان روتردام للفيلم العربي يزورون باخرة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان روتردام للفيلم العربي فى هولندا على تنظيم زيارة لباخرة اللاجئين فى روتردام، وهى الباخرة التى يعيش فيها اللاجئين بشكل مؤقت لحين انتهاء أوراقهم والعيش فى هولندا بشكل رسمي، وجمعت الزيارة ضيوف المهرجان الفنانة بشرى وروش عبد الفتاح مدير المهرجان وعدد من صناع السينما فى الوطن العربى.

ويختتم مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ 24، بعرض الفيلم المصرى "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتى لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما فى أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير فى علاقتهما التى تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة فى مهرجان روتردام من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندى المغربى المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصرى معتز عبدالوهاب والإعلامى العراقى د. ضياء صبحى والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.



جانب من اللاجئين



بشري في زيارة باخرة اللاجئين