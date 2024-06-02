شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ضيوف وجمهور حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي فعاليات دورته الـ 24، في التوافد على مقر حقل الختام وذلك بحضور بشري وأعضاء لجان تحكيم المهرجان ومن المقرر عرض الفيلم المصري "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان روتردام من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندي المغربي المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصري معتز عبدالوهاب والإعلامي العراقي د. ضياء صبحي والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.



بدء فاعليات حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي



بشرى



بدء فاعليات حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي

بدء فاعليات حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي



الفنانة بشري



جانب من الحضور