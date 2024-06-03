إصابة أمير المصري أثناء التصوير ونقله إلى المستشفى.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن أحمد المصري والد الفنان الشاب أمير المصري، إصابة نجله خلال تصوير أحد الأعمال الفنية.

وكتب والد أمير المصري في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حادثة خلال التصوير لـ أمير ابني.. قدر الله وماشاء فعل الحمدلله دعواتكم".

وشارك أمير المصري في مسلسل مليحة، الذي عرض في دراما رمضان 2024، بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، سامي مغاوري، إسماعيل فرغلي وآخرون، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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