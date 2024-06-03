بالصور.. نجوم الفن في عزاء والدة محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص عدد من نجوم الفن والكرة على حضور عزاء والدة الفنان محمود الليثي، والذي أقيم عقب صلاة المغرب بميدان التحرير

وحضر العزاء المنتج أحمد السبكي، مغني المهرجانات حمو بيكا، المخرج كريم السبكي، المطرب إيهاب توفيق، الفنان سامح يسري، لاعب الأهلي محمود كهربا، كابتن أحمد شوبير

كما حضر العزاء كابتن خالد بيبو، المطرب طارق الشيخ، الفنان دياب، الفنان صبري فواز، المطرب طارق عبدالحليم

يذكر أن والدة الفنان محمود الليثي رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية يوم الجمعة الماضية، وحضر الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم: وفاء عامر، وعبدالباسط حمودة