فن ومشاهير

الفنان أحمد ماهر: أنا ابن بولاق أبو العلا المكان اللي هزم نابليون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان الكبير أحمد ماهر إنه سعيد باستضافته ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الكبير عمرو الليثي والذي تربطه به علاقة صداقة وأخوة

وأضاف خلال حلوله ضيفا على البرنامج ويرافقه نجله الفنان محمد أحمد ماهر: "أنا من منطقة بولاق أبو العلا بلد الجدعان، وهذا الحي والمكان الرائع بوجود الرجال الأقوياء والذين تصدوا لنابليون بونابرت وهزموه"

وتابع: أنا اتربيت في منزل خالتي وهي كانت مديرة لإحدى دور التربية التعليم، والتحقت بالمدرسة قبل السن القانونية لأنها كانت المديرة ولا أحد يستطيع أن يقول لا، ومن وقتها بدأت تظهر موهبتي من خلال الأنشطة بالمدرسة مثل تحية العلم والتمثيل ونشيد الصباح

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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