أسماء جلال تلعب كرة السلة وهنا الزاهد تستعرض أناقتها.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



هالة صدقي

احتفلت النجمة هالة صدقي بعيد ميلادها، ونشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله تلقيها العديد من الهدايا بهذه المناسبة، ووجهت الشكر لكل جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ميرنا نور الدين

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعيد زواجها الأول، ونشرت صور تجمعها بزوجها عمر عطية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، على موقع "انستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان باللون الأسود.

مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة جمهورها أحدث ظهور لها، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مرتدية فستان جمبسوت أسود، أبرز جمالها ورشاقتها.

راندا عبد السلام

شاركت الفنانة راندا عبد السلام متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، واستعرضت جمالها وأناقتها، مرتدية ملابس "سيمي فورمال".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، رفقة الإعلامي "علي ياسين"، بعد ظهورها التلفزيوني الأخير عبر برنامج كتاب الشهرة على قناة "الجديد".

هنا الزاهد

تألقت الفنانة هنا الزاهد في إطلالة جديدة، مرتدية فستان "سيلفر" لامع، من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام".

يارا

احتفلت الفنانة يارا بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة الشابة ميرنا جميل متابعيها، ونشرت صورة جديدة عن طريق خاصية "الأستوري"، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها من أحدث ظهور لها وهي تمارس رياضة كرة السلة، وكشفت عن مهارتها في اللعب بالكرة، عبر حسابها على موقع "انستجرام".