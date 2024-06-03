عزاء والدة وزيرة الثقافة .. نجوم الفن والإعلام في مقدمة الحضور

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم بالساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد، عزاء والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والذي شهد حضورًا فنيا لافتا.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور عزاء والدة وزيرة الثقافة، أبرزهم:" حسين فهمي، محمد رياض، علي الحجار،هاني شاكر، خالد سليم، إيهاب فهمي، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تامر عبد المنعم، أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، الإعلامية منى الشاذلي، هالة سرحان ".

وفاة والدة وزيرة الثقافة

فارفت عالمنا الخميس الماضي، السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بعدما تعرضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها .

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة، يوم الجمعة الماضي، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

دفتر مواساة .. شخصيات بارزة تعزي وزيرة الثقافة في وفاة والدتها

قدّمت شخصيات عامة وبارزة خالص تعازيها للدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها السيدة، نوال محمد أحمد.

نعى وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان تامر عبدالمنعم، وفاة السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.



ومن جانبه أعرب تامر عبدالمنعم، عن أسفه الشديد لهذا الخبر والذي حدث أثناء إقامة حفل الخميس الأخير من كل شهر - حفل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، على مسرح السامر بالعجوزة.



وتقدم الفنان تامر عبدالمنعم بخالص التعازي لمعالي الوزيرة، وقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون”، وكل نفس ذائقة الموت.



المهن السينمائية تنعى وفاة والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني:

نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ببالغ الحزن والأسى السيدة نوال محمد احمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والتي وافتها المنية مساء الخميس الماضي.



ويتقدم مجلس الإدارة، برئاسة المخرج مسعد فودة، بخالص آيات العزاء لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

المخرج خالد جلال يقدم التعازي لوزيرة الثقافة:

كما نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة /نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا الخميس الماضي.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

كما تقدم الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ وجميع العاملين بالمركز بخالص التعازي والمواساة لوزيرة الثقافة، د.نيفين الكيلاني؛ لوفاة والدتها السيدة نوال محمد أحمد التي وافتها المنية مساء الخميس.

معلومات عن وزيرة الثقافة:

نيفين الكيلاني، هي سياسية مصرية، تشغل منصب وزيرة الثقافة منذ أغسطس 2022، خلفاً لإيناس عبدالدايم.

شغلت نيفين منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

كما عملت عميدًا للمعهد العالي للباليه، ولها مشوار كبير في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، منها عضو في لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.