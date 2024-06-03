جورج وسوف| نزيف حاد وضعف الأنشطة الحيوية .. الحقيقة كاملة وراء الوعكة الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أثيرت التساؤلات خلال الساعات الماضية حول تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، دخل على إثرها المستشفى سريعًا لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

جاء الأقاويل أن جورج وسوف تعرض لنزيف الأنف بسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم أدى إلى فقدانه للوعي وضعف عام في الوظائف الحيوية للجسم، ووضع تحت الملاحظة الشيدية في المستشفى بسبب خطورة ارتفاع ضغط الدم المستمر .

لكن جاء النفي القاطع من إدارة أعماله لجميع لتلك الشائعات، مؤكدين أنه بحالة صحية جيدة وينتظر جدول حفلاته الصيفية المقبلة بينها حفل صيف دبي في 28 من يونيو مع مغني الراب الشهير الشامي

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بيتكلم عليّا من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو

ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".