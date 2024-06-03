يوري مرقدي يفصح عن كلمة السر لطرح "أنا عربي" بعد اعتزاله.. "عقلي توقف ولم استطع السكوت"

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الفنان يوري مرقدي إلى الساحة الغنائية بعد قرار الاعتزال بأغنية “أنا عربي” في رسالة شديدة اللهجة لربط الإرهاب باللغة العربية، وتحدث عن سبب طرحها خاصة انها تحمل رسالة جريئة وسط حالة سياسية غير مستقرة على مستوى العالم.

يوري مرقدي : أغنية أنا عربي ضد وصمة الإرهاب للعالم العربي

سرد يوري مرقدي موقف مؤلم شاهده في مقطع فيديو كان السبب في طرح أغنية “أنا عربي”، أثناء لقاءه عبر برنامج أجمد 7 الساعة 7 على إذاعة نجوم إف إم، قائلًا:" فيه فيديو لفت نظري لبائع في نيويورك تعرض لإهانة من أحد الأشخاص ووصفه بأنه إرهابي عندما سمعه يتحدث يتكلم اللغة العربية، الأمر الذي أثار حفيظتي العربية وقررت أرد بسلاحي الذي امتلكه وهو الفن"

وصف يوري مرقدي أغنية أنا عربي بـ ""أنا عربي هي رسالة موسيقية قوية تتحدى الصور النمطية الغربية للأفراد من العالم العربي. من خلال كلمات مؤثرة وألحان مثيرة تطالب الأغنية بوقف التعميمات الظالمة والاتهامات التي يتم توجيهها غالبًا ضد العرب، خاصة في سياق الإرهاب. إنها نداء عاطفي للفهم والتعاطف، والاعتراف بالهويات المتنوعة داخل ثقافة العرب.

ألبوم يوري مرقدي الجديد 2060

تعتبر "أنا عربي" عودة غنائية لافتة لـ يوري مرقدي بعد 9 سنوات من الغياب وقرار الاعتزال قبل عامين لعدم رضاؤه عن ما أصبح عليه الوسط الغنائي، ويستعد لطرح ألبوم جديد خلال الفترة القادمة بعنوان “ 2060”، والذي سيضم عدد من الأغنيات الاجتماعية والحكايات اليومية التي يعيشها المجتمع العربي من كلماته وألحان وتوزيعه دون طرح أية أنواع رومانسية أو غزلية.