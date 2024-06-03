شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسابقات مسرحية بمهرجان "ظفار الدولي للمسرح" في دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى بسلطنة عمان من خلال 6 مسابقات مسرحية، في موسم الخريف حتى أواخر شهر سبتمبر، ويستمر لمدة 10 أيام، وسيستضيف المهرجان فرق فنية من مختلف دول العالم في المسرح والفنون المختلفة خلال موسم خريف ظفار الذي سيستمر لمدة 90 يوما.

المهرجان يعد خطوة جيدة نحو انطلاق مهرجان مسرحي دولي في المنطقة العربية، فهذا بكل تأكيد يثري المسرح العربي ، وكان قد أطلق المهرجان ملصقا "بوستر" لدورته الأولي مدون عليه ( 6 ) مسارات للعروض المسرحية، وكل مسار يحمل مسابقة، والمسابقات الـ 6 هي : مسابقة العروض الكبرى، مسابقة المسرح الثنائي، مسابقة المسرح الجماهيري، مسابقة مسرح الطفل والنشء، مسابقة عروض المونودراما، مسابقة عروض مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة.

يذكر أن الفنون الشعبيّة في سلطنة عمان وفي محافظة ظفار بالتحديد تتنوع وأشهرها فن "الهبوت"، وهو عبارة عن غناء جماعي لا يُستخدم فيه الآلات الموسيقية، ويحمل فيه المشاركون أسلحتهم من الخناجر والبنادق ويقفزون في الهواء، وهناك فنون شعبية أُخرى مثل: فن "الشبانية"، وفن "الشرح"، وفن "الدان"، وفن "اللانزيه"، وفن "القصبة"، وفن "النانا"، وفن "الزنوج".

يذكر أيضا أن عدد الفرق المسرحية في عام 2019 بسلطنة عمان 101 فرقة متفرقة في ربوع السلطنة، يشارك الكثير منها في المهرجانات العربية والعالمية، والمسرح في عمان يقوده حاليا الشباب المبدع الذي يصبو إلى توسيع نطاق الابتكار والإبداع في ظل العديد من المتغيرات التي تطرأ على جوهر الفن المسرحي وتطلعاته.