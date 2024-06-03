محمد لطفي وأشرف زكي ومصطفى كامل في عزاء والدة محمود الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر

حرص الفنان محمد لطفي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على حضور عزاء والدة الفنان محمود الليثي، الذي أقيم أمس بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.

كما حضر العزاء كلا من: المنتج أحمد السبكي، ومغني المهرجانات حمو بيكا، والمخرج كريم السبكي، والمطرب إيهاب توفيق، والفنان سامح يسري، ولاعب الأهلي محمود كهربا، وكابتن أحمد شوبير.

كما حرص كلا من: كابتن خالد بيبو، والمطرب طارق الشيخ، والفنان دياب، والفنان صبري فواز، والمطرب طارق عبدالحليم، والفنانة نهال عنبر، والفنان محمد نور، والفنان أحمد الكحلاوي، والفنان حلمي عبدالباقي، على أداء واجب العزاء.

يذكر أن والدة الفنان محمود الليثي رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية يوم الجمعة الماضية، وحضر الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم: وفاء عامر، وعبدالباسط حمودة.