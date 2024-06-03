يارا تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أمنيتها في 2024.. وغادة عبد الرازق تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها أحدث ظهور لها.

وكشفت "يارا" عن أمنيتها خلال احتفالها بـ عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "أمنيتي هالسنة غير، أمنيتي كلها حب وسلام إلكم وللجميع".

ووجهت رسالة شكر لجمهورها بعد استقبالها العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت: "بشكركم على معايداتكم الحلوة اللي بتفرّح القلب".

وتفاعل مع صور عيد الميلاد النجمة غادة عبدالرازق ، وكتبت: عقبال مليون سنة حبيبتي"، لترد عليها يارا: "شكراً يا حبيبة قلبي".

وتستعد الفنانة اللبنانية يارا لطرح أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة، ضمن أغاني صيف 2024.

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