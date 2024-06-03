شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شبل يقدم ورشة السينوغرافيا بمهرجان المسرح المصري فى دورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مهندس الديكور والسينوغرافي حازم شبل، ورشة السينوغرافيا ضمن ورش المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تنطلق هذا العام منتصف شهر يوليو باسم الفنانة القديرة " سميحة أيوب ".

ومفهوم ومعني السينوغرافيا متعدد الرؤى، ولكن المعني بشكله المبسط هو فن متكامل في عناصره يقوم على نقل المجرد وتحويله إلى واقع عن طريق التجسيد وإعادة الخلق. ومن ثم، فالسينوغرافيا في المسرح تعتمد ” على تحقيق رؤية متكاملة في عناصر الإضاءة والصوت (أو المؤثرات الموسيقية والغنائية) والديكور والملابس بالقدر نفسه لتكامل وتداخل جهود مصمميها مع المخرج والمؤلف ووضع الممثلين أحيانا لخلق فضاء خاص للعرض ينقله من مجرد تجسيد النص إلى إعادة خلقه من جديد داخل رؤية تتشابك فيها الفنون التشكيلية مع الفنون المسرحية".

وكان المهرجان قد أعلن مؤخرا عن الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة "العروض المسرحية"، وأول تلك الشروط هو أن تكون العروض الراغبة في المشاركة منتجة في الفترة ما بين (1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024)، كما يجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك، ومن الشروط أيضًا: أن تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين "داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان".

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.