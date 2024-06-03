منظم حفل أصالة في لبنان لـ"الخليج 365": تقدمت ببلاغ ضد نضال الأحمدية وهذا موقف إقامة الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف منظم الحفلات اللبناني حسين كسيرة "منظم حفل المطربة أصالة المقرر إقامته في لبنان"، تطورات جديدة بشأن حالة من الجدل المثار حول الحفل، مع بداية العد التنازلي لموعد وصولها العاصمة اللبنانية في أغسطس المقبل.

منظم الحفلات حسين كسيرة، في تصريح خاص لـ"مصروي"، قال: "المثار شائعات كاذبة، الحفل قائم بموعده يوم السبت 10 أغسطس، ".

وعن ما أثارته الإعلامية نضال الأحمدية ، قال: "هل نضال، جهة قضائية أو نقابية، حتى تمنح وتمنع".

وتابع: "من جهتنا قدمنا بلاغ للقضاء اللبناني، ضد نضال الأحمدية حتى نحصل على حقنا منها، ومن غيرها، وإن شاء الله الحكم خلال الأيام القادمة"

الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على التهديدات، ورد على سؤال عن وجود ما يمنع تقديم المطربة أصالة الحفل، المقرر إقامته مساء السبت 10 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الفنان فريد بوسعيد: "طالما أن المطربة أصالة، ملتزمة بسداد الرسوم الخاصة بالحفل للنقابة، ولا يوجد أي شيء مخالف قانونيا، لا يوجد إطلاقا ما يمنعها من إحيائه".

الإعلامية نضال الأحمدية، عبر صفحة مجلة الجرس، التي ترأس تحريرها، نشرت في موقع "إكس"، وكتبت: "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت: "ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقروني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

الجهة المنظمة حددت أسعار التذاكر، وطرحتها للحجز عبر إحدى المنصات، تتراوح بين 50، و 75، و 100، و125، و 150، و 200 ، و 300 ، و400 دولار.

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