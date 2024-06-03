شكرا لقرائتكم خبر عن قصة دورين جعلا أنتونى كوين نجم هوليود الأول لدى العرب فى ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ3 من يونيو مع ذكرى رحيل أحد أهم الأيقونات في عالم التمثيل، وهو الممثل الشهير الراحل أنتونى كوين، والذى جمعته علاقة خاصة مع العرب كأحد أكثر ممثلي هوليود ونجومها الذين حظوا بشعبية كبرى في العالم العربى بسبب دورين هامين جسدهما ببراعة وهما دورى حمزة بن عبد المطلب في النسخة الإنجليزية من فيلم الرسالة.

في حين الدور الثانى هو شخصية عمر المختار المناضل الليبى الشهير الذى قاد الثورة ضد إيطاليا.

وقد جاء الفيلم الأخير "عمر المختار" بعد طلب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من المخرج العالمي مصطفى العقاد إنجاز فيلم عن أحد رموز الجهاد الليبي، وذلك بعد بعد نجاح فيلم "الرسالة" بصورة كبيرة.

ومما ساعد أنتوني كوين على لعب الدور بتميز كبير حرصه على التحضير للشخصية بصورة خاصة، بعدما زار القرى والنجوع الليبية قبل أن يمثل الفيلم، وعاش مع البدو، واطلع على عاداتهم وسلوكياتهم، كما زار سرت والجبل الأخضر، والواحات فى جنوب ليبيا.