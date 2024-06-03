بالصور- نور الغندور تتألق ببدلة ذهبية كلاسيكية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وخطفت نور الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية باللون الذهبي، من علامة "Tom Ford".

واختارت نور الغندور بدلة كلاسيكية عصرية، تتكون من قطعتين، بنطلون ضيق باللون الذهبي جاء من الحرير، مع سترة طويلة بنفس اللون، تتميز بتفصيل الجيبين، تركتها نور مفتوحة، ونسقتها مع قميص باللون البيج.

وانتعلت نور حذاء بكعب عال باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ثمينة من الماس، إذ اختارت أن تتزين بساعة وعقد وحلقتي أذن مع أساور، جميعها من "Bulgari".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور تسريحة شعر بسيطة إذ تركت شعرها منسدلا مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان البرونزية أبرز ملامحها.



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