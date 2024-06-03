شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تواصل تصوير تيتا زوزو للعرض في الأوف سيزون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد تيتا زوزو، من إخراج شيرين عادل، ومن تأليف محمد عبد العزيز، حيث انتهت مخرجة العمل من تصوير الديكورات الخارجية في مدينة الشيخ زايد، على أن تواصل اسرة المسلسل التصوير بكثافة بالغة للانتهاء من التصوير في الوقت المحدد ليصبح جاهزاً للعرض في موسم الأوف سيزون.

مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته مجدى بدر، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال،والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وإنتاج سينرجى.

وعرض مؤخرا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت فى رمضان الماضى بظهور خاص خلال مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

