كارمن سليمان تتألق بفستان بالأبيض والأسود .. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وظهرت مرتدية فستاناً باللونين الأبيض والأسود من تصميم العلامة التجارية Sandro Paris.

فستان كارمن من مجموعة "جابرييلا" وهو طويل يتميز بلمسات باريسية أنيقة، يتميز بفتحة الرقبة العميقة المصممة بشكل حرف V والأزرار الأمامية اضافت لمسة من الكلاسيكية على الاطلالة ويصل سعر الفستان بحسب مواقع بيعه الى حوالي 180 ألف جينه مصري اي حوالي 3803 دولار أميركي وانتعلت صندال ذو كعب عالي باللون الاسود معه واختارت مجوهرات بسيطة باللون الذهبي.

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