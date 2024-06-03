شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل زوجة وليد فواز في مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة فنون مصر، التحضير والاستعدادات لمسلسل برغم القانون بطولة الفنانة ايمان العاصى، من إخراج شادى عبد السلام وتأليف نجلاء الحدينى، حيث من المقرر البدء في تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، وهو البطولة المطلقة الأولى لإيمان العاصى، حيث تشارك في بطولة المسلسل الفنانة رحاب الجمل والتي تجسد شخصية شقيقة إيمان العاصى ومتزوجة من الفنان وليد فواز.

مسلسل برغم القانون إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته هانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يشار إلى أن رحاب الجمل شاركت في رمضان الماضى بعملين أولهم بيت الرفاعى مع الفنان أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أحمد فؤاد سليم، أحمد رزق، ملك قورة، جنيا المصرى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، كما شاركت في بطولة مسلسل صدفة وشارك في بطولته كلا من خالد الصاوى، وعصام السقا وآخرون، إخراج سامح عبد العزيز.

