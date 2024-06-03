نوال الزغبي تُعلنها رسمياً: “بلشنا بالألبوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة سارة للجمهور ومحبيها، أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسمياً انطلاق التحضيرات لألبومها الجديد. وقالت نوال في منشور عبر حسابها على موقع “إكس”: “صباح الخير بلشنا بالالبوم أول أغنية”.

نوال التي ابتعدت في الفترة الماضية عن إصدار الألبومات وفضّلت إصدار أغنياتها على طريقة “السينغل”، تراجعت وقررت العودة إلى عالم الألبومات نزولاً عند رغبة محبيها وإلحاحهم عليها لإصدار ألبوم جديد.

حقق منشور نوال الزغبي تفاعلاً كبيراً من المتابعين، إذ ترك لها محبوها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للألبوم الجديد.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخراً أغنية “من باريس” باللهجة الخليجية وهي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح والكليب من اخراج نضال بكاسيني.

وحققت الأغنية أكثر من 2.7 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من عرضها عبر قناة نوال الزغبي على موقع “يوتيوب”.