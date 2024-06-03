“عصابة الماكس” تجمع أحمد فهمي وروبي في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب عيد الأضحى من المنتظر أن تظهر بحسب خبر عاجل “عصابة الماكس” بمختلف قاعات السينما المصرية والوطن العربي، وفق تعبير النجم المصري أحمد فهمي الذي يستعد للدخول إلى دائرة المنافسة خلال موسم العيد بهذا الفيلم الذي تشاركه بطولته الفنانة روبي.

وبدأ “المكسيكي” (يجسده أحمد فهمي) و”جيجي” (تلعب دورها روبي) في الترويج لفيلمهما، لاسيما أنهما يخوضان منافسة قوية، حيث تضم قائمة أفلام عيد الأضحى أسماء عدد من نجوم الفن السابع منهم النجم محمد إمام بفيلم “اللعب مع العيال”، والنجم أحمد عز بفيلم “الخلية”.

وتدور أحداث فيلم “عصابة الماكس” في إطار كوميدي حول “المكسيكي” الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

ويجمع الفيلم إلى جانب أحمد فهمي وروبي نخبة من النجوم بينهم محمد أسامة، حاتم صلاح، لبلبة، وأحمد فهيم، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف في العمل منهم أحمد سقا، محمد ثروت، هشام ماجد، كريم فهمي، حمدي الميرغني، ومحمد لطفي.

ومن المقرر خروج الفيلم وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، وإنتاج عمرو كمال، إلى قاعات العرض السينمائية المصرية في الرابع عشر من يونيو/حزيران الحالي.

وكان أحمد فهمي شارك في موسم عيد الأضحى الماضي بفيلم “مستر إكس” الذي شاركته النجمة هنا الزاهد بطولته، إلى جانب عدد من الممثلين، وضيوف الشرف بينهم بيج رامي.

ويتتبع فيلم “مستر إكس” قصة حب تنشأ بين محامية ورئيس إحدى العصابات، فيبذل الأخير جهده لإبعادها عن كل المخاطر.

أما روبي، فكان فيلم “غروب الماميز” الذي عرض في العام 2023 آخر ظهور سينمائي لها، وهو عمل كوميدي من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداث الفيلم حول غروب للواتساب خاص يجمع بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.