كيلاني ترفع علم فلسطين وتسخر من إسرائيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعبر المغنية الأمريكية كيلاني خلال أغنيتها الجديدة «بالقرب منك» عن تضامن كبير ودعم مطلق للقضية الفلسطينية.

وتؤكد مساندتها للصابرين في غزة عبر رفع علم فلسطين عاليا وارتدائها الكوفية.

وتبدأ الأغنية المصورة بعبارة «تحيا الانتفاضة»، وهي شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني على الوضع العام المزري في غزة والمخيمات وانتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وتسخر كيلاني من وحشية إسرائيل في تعاملها مع المدنيين، عبر خلق حجج سخيفة لقتل الأطفال.

وكتبت عبر انستغرام «هذا هو تعليقي على استخدام إسرائيل لحقوق المثليين كمبرر لإثارة الكراهية ضد الفلسطينيين وتبرير الإبادة العرقية».

وهذه الأغنية ستصدر مع ألبوم كيلاني الرابع «كراش» الذي سيصدر يوم 21 الشهر الجاري.