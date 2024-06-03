الملك البريطاني تشارلز يسند ديفيد بيكهام مهمة ملكية خاصة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام عن قبوله مهمة ملكية أسندها له الملك تشارلز الثالث.

وكشف في منشور على تطبيق انستغرام أن الملك البريطاني أسند إليه منصب سفير لمؤسسته الخيرية “كينغر”، التي أسسها عندما كان أمير ويلز عام 1990 بهدف إنشاء مجتمعات محسنة حيث يمكن للناس والأماكن والكوكب أن يتعايشوا بانسجام.

وحرص نجم كرة القدم على الإعلان عن مهمته الجديدة بالترويج لعمل مؤسسة كينغز، من خلال صور عفوية جمعته بالملك وبدا فيها في غاية السعادة وهو يضحك خلال حديثه مع الملك الذي بدا بصحة جيدة.

وأرفق بيكهام المقطع بتعليق جاء فيه: “يشرفني أن أصبح سفيراً لمؤسسة الملك. لقد كان من الملهم أن نسمع من جلالة الملك عن مشاريع المؤسسة وطموحاتها خلال زيارتي الأخيرة إلى حدائق هايغروف… باعتباري شخصاً نشأ في لندن ولكنني طورت حب الريف، فإنني أتطلع إلى دعم برامج المؤسسة التعليمية والجهود المبذولة لضمان حصول الشباب على فهم أكبر للطبيعة وشاركنا نصائح حول تربية النحل!”.

وخلال زيارة ديفيد بيكهام إلى حدائق هايغروف، التقى بالطلاب الذين يتلقون دروساً في النجارة في مدرسة سنودون للأثاث من خلال مؤسسة الملك، بالإضافة إلى طلاب من زمالة التطريز Métiers d’art.

وتقدم مؤسسة الملك دورات تعليمية لحوالي 15 ألف طالب كل عام، بالإضافة إلى برامج الصحة والرفاهية لـ 2000 شخص آخرين سنوياً. وتشمل المبادرات الأخرى مشاريع التجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها لتنشيط المجتمعات والمباني التاريخية.