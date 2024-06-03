نيللي كريم تتجاهل أنباء طلاقها.. هذا ما فعلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة نيللي كريم، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو كشفت من خلالها عن حضورها فعاليات معرض فراشات مصر، ليكون ذلك الظهور الأول لها بعد طلاقها من لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد زواج دام عامين ونصف العام.

وظهرت نيللي في الصور بإطلالة مشرقة، متجاهلة أنباء الطلاق، وذلك خلالها فعاليات المعرض.

وكانت نيللي، قد نشرت منشورًا عقب طلاقها من هشام عاشور، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وجهت فيه رسالة قالت فيها: “أحيانًا يجد الإنسان نفسه في وسط اللا مكان، وأحيانًا في وسط اللا مكان يجد نفسه”.

وكانت نيللي قد أكدت في تصريحات صحافية أن الطلاق وقع رسميًا، بينها وهشام عاشور، بعد زاوج دام أكثر من عامين ونصف العام.

يُذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور تعاونا في عدة أعمال من بينها مسلسل “عملة نادرة الذي عُرض عام 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، كما تعاونا في مسلسل “روز وليلى”، والذي عرض بداية العام الجاري.