“زواج رشدي أباظة من صباح نزوة”.. تصريح صادم من شقيقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الحديث عن زواج الشحرورة صباح، من الفنّان المصري رشدي أباظة، والذي يُعدّ الأسرع، فلم يستمر سوى يوم واحد فقط… جاء ذلك بعدما كشفت شقيقته الصغرى منيرة أباظة، عن كواليسه في احتفالية مئوية الفنانة سامية جمال، التي تزوجها الراحل سنوات عدة.

الاحتفالية نظّمتها دار الأوبرا المصرية على هامش فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ50، واستضافت فيها منيرة أباظة، شقيقة الراحل، حيث كشفت قصة زواجه من الشحرورة، قائلةً إنه كان موجوداً في بيروت من أجل تصوير فيلم سينمائي معها، وبصورة مفاجئة تواصل مع زوج شقيقتها الكبرى التي كانت تقيم في مدينة صيدا، وطالبه بإحضار مأذون من أجل عقد قرانه عليها، ما أثار حالة من الغضب داخل العائلة، بخاصة لدى والده، فكان وقتها متزوجاً من سامية جمال.

وبعد إتمام الزواج، فوجئوا في اليوم التالي بعودته إلى مصر، معلناً أنه قد انفصل عن صباح، وسط دهشة الجميع، ووصفت علاقتهما بأنها قد تكون “نزوة”، والدليل على ذلك عدم استمرار علاقتهما أكثر من يوم واحد، وعلى الرغم من الانفصال أكّدت أن علاقتهم بالشحرورة كانت طيبة ومن صديقات العائلة المحببات إليهم، كما أشارت إلى عمق الصداقة بينها وبين رشدي، فكانت تفهمه من نظرات عينيه.

الشحرورة، كانت قد سردت في لقاء تلفزيوني نادر، تفاصيل علاقتها برشدي أباظة، ولماذا لم يستمر الزواج سوى يوم واحد، حيث قالت إنهما كانا يصوران فيلماً سينمائياً وفي أحد المشاهد كانا يرتديان فيه ملابس الزفاف، فمازحها بأن يتمّ تحويل المشهد إلى حقيقة وأن يحتفلا بزواجهما بالفعل، فوافقته وتمّ عقد القران بشكل رسمي.

في اليوم التالي كانت الفنّانة الراحلة، حسب حديثها، مرتبطة بحفلات غنائية في المغرب، وعند سفرها فوجئت بهجوم الصحافة المصرية عليها بسبب ما حدث، على الرغم من أنه متزوج من الراقصة سامية جمال، فشعرت بالقلق تجاه اسمها الفني، وطلبت منه الطلاق، وعلى الرغم من رفضه فإنها أصرّت، كما كشفت عن أنّه بعد الانفصال ظلت علاقتهما مستمرة، حيث كان شديد التعلّق بها، وفقاً لحديثها.