إصابة جورج وسوف بنزيف حاد تقلق محبيه.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، أنباء تؤكّد تدهور الحالة الصحية للفنّان جورج وسوف، بعدما أُصيب بنزيف حاد في الأنف، استلزم الأمر نقله إلى المستشفى… جاء ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه محبّوه طرحه أحدث أعماله الغنائية التي يعكف على التحضير لها حالياً.

مديرة أعماله مايا مطر، أكّدت في تصريحات صحفية عدم صحة ما تمّ تداوله، بشأن حالته الصحية، حيث قالت إنه بخير وما يتردّد حوله إشاعات، كما أنّه يستعد لإحياء حفل غنائي قريباً، ويحضّر لمفاجأة غنائية لجمهوره في الوطن العربي.

وسوف تجاهل تلك الإشاعة التي أثارت قلق جمهوره، وروّج لحفله الذي سيحييه في الإمارات في 28 حزيران (يونيو) الجاري، ولاقى هذا المنشور تفاعلاً واسعاً من محبيه ممن عبّروا عن قلقهم عليه، وتمنّوا له الصحة دائماً.

وكانت شركة “روتانا للصوتيات”، قد أعلنت عن مفاجأة فنية تخصّ أبو وديع، بأنه يستعد لطرح أغنيتين باللهجة المصرية، يتعاون فيهما مع الملحن محمد يحيى، والشاعر ملاك عادل، حيث يتمّ تسجيلهما في بيروت، ومن المقرّر طرحهما خلال الموسم الصيفي الحالي.

ويُذكر أن وسوف، طرح آخر أغانيه بعنوان “نجم عالي” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق، وحقّقت نسب استماع عالية بين الجماهير بخاصة في مصر، حيث قدّمها باللهجة المصرية التي يتألّق في التغني بها المطرب السوري.