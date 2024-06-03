ليلتيان من أغاني محمد فوزي في أوبرا إسكندرية ودمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين لفرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام يضمان نخبة من أعمال الموسيقار محمد فوزي

موعد حفل محمد فوزي في أوبرا اسكندرية ودمنهور

يبدأ الحفل وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية " ويعاد مساء الجمعة 7 يونيو على مسرح أوبرا دمنهور .

أعدت الفرقة برنامج فنى مميز يعكس عبقرية محمد فوزى ويضم مجموعة من مؤلفاته الهامة منها عمري ما دقت الحب ، مال القمر ماله ، يا أعز من عيني ، راح توحشيني ، طير بينا يا قلبي ، كل دقة في قلبي ، الشوق الشوق ، لقيته لقيته ، أنا قلبي خالي ، تملي في قلبي ، داري العيون بالإضافة إلى دويتو شحات الغرام وموسيقى فتافيت السكر .. أداء هايدي الجندي ، محمد حسن متولي ، سارة مجدي ، مصطفى سعد ، شمس إبراهيم ، وائل أبو الفتوح ، آلاء أيوب ، أيمن مصطفى .

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر الموسيقيين المصريين عمل كملحن ومطرب وممثل ومنتج ، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده ، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحاً غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح فى التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات ، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتى أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر ، رحل عن عالمنا عام 1966 تاركا رصيدا فنيا تجاوز 400 أغنية إلي جانب 36 فيلما سينمائيا .