شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة مايك تايسون وجيك بول بسبب قرحة المعدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تأجيل مباراة الملاكمة الشهيرة التي كانت ستجمع بين بطل العالم للوزن الثقيل الأسبق مايك تايسون، وجيك بول، الشهير عبر منصات السوشيال ميديا والمنضم حديثاً لعالم المصارعة.

ونقل تقرير نشرته صحيفة deadline، أن أسباب تأجيل المباراة ترجع إلى مرض بطل العالم للوزن الثقيل مايك تايسون بالقرحة، يوم السبت الماضي، اثناء استقلاله طائرة الأسبوع الماضي من ميامي إلى لوس أنجلوس، وبحسب ما ورد من رحلة الخطوط الجوية الأمريكية.

وفقًا للتقرير الذي نقل تعليق تايسون على تأجيل المباراة واصابته بالقرحة، قال في بيان: “أريد أن أشكر معجبيني في جميع أنحاء العالم على دعمهم وتفهمهم خلال هذا الوقت، لسوء الحظ، بسبب إصابتي بالقرحة، نصحني طبيبي بتخفيف تدريباتي لبضعة أسابيع للراحة والتعافي، جسدي في حالة عامة أفضل مما كان عليه منذ التسعينيات وسأعود إلى جدول تدريبي الكامل قريبًا".

ومن المرجح ان يتم إعادة جدولة المباراة إلى وقت لاحق من هذا العام على ملعب AT&T، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للنزال يوم الجمعة المقبل 7 يونيو.

