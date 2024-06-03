شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تكشف عن خططها لتبنى طفل قبل مواعدتها بينى بلانكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز مؤخرا أنها فكرت فى تبنى طفل قبل أن تدخل فى علاقة مع صديقها الحالى بينى بلانكو، وذلك خلال مقابلة مع مجلة Times، حيث أوضحت كيف تأقلمت مع كونها عازبة، وكانت مستعدة لأن تصبح أما عازبة حتى تتمكن من تكوين أسرة بمفردها.

وأوضحت صاحبة الـ 31 عاما: "كنت وحدى لمدة 5 سنوات، واعتدت على ذلك حقا.. الكثير من الناس يخشون أن يكونوا بمفردهم، وربما عذبت نفسى فى رأسى لمدة عامين تقريبا بمفردى.. ثم قبلت الأمر نوعا ما".

ثم كشفت بعد ذلك كيف توصلت إلى خطتها للتبنى فى سن 35 عاما إذا لم تكن قد التقت بنظيرها بحلول ذلك الوقت، وقالت: "ثم توصلت إلى خطتى، وهى أننى كنت سأتبناها فى عمر 35 عامًا إذا لم أقابل أحدا"، بحسب elle.



الثنائى

ومع ذلك، كان للقدر شىء آخر فى الاعتبار، حيث انتهى الأمر بها فى علاقة مع المنتج وكاتب الأغانى بينى بلانكو، واسمه الحقيقى بنيامين جوزيف ليفين، علاوة على ذلك، أثناء حديثها عن علاقتها الحالية، قالت جوميز إنها فكرت فى البداية فى بلانكو، أحد المتعاونين معها منذ فترة طويلة فى الموسيقى، كأصدقاء فقط، حتى اكتشفت أنها وقعت فى حبه بالفعل.

وقالت: "أنا أعتز بكل لحظة معه.. لا أعرف ما يخبئه المستقبل، لكننى أعلم أنه لن يذهب إلى أى مكان قريبا"، وأشارت جوميز أيضا إلى أنه على الرغم من سعادتها فى علاقتها الحالية، إلا أنها حاولت أيضًا توخى الحذر بشأن ما تختار مشاركته علنا وما لا تشاركه.

وأضافت: "أعرف ما يمكن أن يفعله الناس للأشخاص الذين أحبهم.. المعجبون بى، الذين أعشقهم وأشعر أنهم ساهموا فى تشكيل هويتي، سيقولون لى أكثر الأشياء إيذاء عن الطريقة التى أعيش بها حياتى".

وفى الوقت نفسه، فى نفس المقابلة، ألمحت جوميز أيضا إلى أنه من غير المرجح أن تتم جولتها الموسيقية فى المستقبل القريب، وقالت إن "العملية تستنزفنى عاطفيا.. فلا شيء يجعلنى أكثر سعادة من 90 دقيقة من التواجد مع معجبينى والاحتفال معًا فقط".