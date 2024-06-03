مهيار خضور يروي قصة زواجه ويُعلّق على قبلة “شيكاغو” المثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم مهيار خضور خلال استضافته في برنامج “عندي سؤال” على قناة “المشهد” عن الحرب السورية وتأثيرها على الدراما والبلاد، إضافة إلى قصة حبه وزواجه من الفنانة قمر خلف.

وأكد النجم السوري أن علاقته بزوجته بدأت كصداقة وسرعان ما تحولت إلى قصة حب وزواج، غير آبهٍ بأنها تكبره بأربع سنوات، واثفاً حياتهما بالمتعاونة والمنسجمة في كل شيء.

وعن سبب بقائه في سوريا، رغم الحرب. قال خضور: “هناك عشق يشبه اللعنة مع دمشق. فهي تسكنني ولا يمكنني مغادرتها أبداً. أهلي وأحبائي وعملي هناك، فكيف يمكن أن أغادر. إذا غادرتها فهي لن تغادرني”.

وأكد ان الدراما السورية مرضت لفترة بسبب الحرب، إلى جانب وجود مشكلة في تسويق الاعمال الفنية، رافضاً ما يقال عنه بأنه تأخر بالعمل في الدراما العربية المشتركة، وقال: “أتتني الكثير من العروض، لكن النصوص لم تكن مقنعة لي، وربما كان الأمر لصالحي، فقد شاركت لاحقاً في أعمال مشتركة مميزة. وفي رصيدي اليوم 26 عملاً درامياً، ولو لم أكن انتقائياً، لكانت 100”.

وأكد الفنان السوري قناعته بالقبلة التي أداها مع النجمة سلاف فواخرجي، في مسلسل “شيكاغو”، رغم الجدل الذي أثارته حينها، وقال: “قبلة شيكاغو فتحت باب القبل في الدراما. ونظراً لثقتنا بخيارات المخرج محمد عبد العزيز، لم نمانع في تنفيذ قبلة لم تكن واقعية، إنما أُخذت من زاوية بحيث ظهرت حقيقية”.

وأكد خضور أن تصوير القبل يمكن أن يتم عبر استخدام الإصبع، والتصوير من زاوية معينة، ليظهر للمشاهد أن القبلة حقيقية.