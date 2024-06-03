في عمر الـ93.. قطب الإعلام‭ ‬روبرت مردوخ يتزوج للمرّة الخامسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكر متحدّث، يوم الأحد، أن قطب الإعلام روبرت مردوخ تزوج من عالمة الأحياء البحرية المتقاعدة إيلينا جوكوفا في كاليفورنيا، وهو الزواج الخامس لمردوخ البالغ من العمر 93 عاماً.

أقيم حفل الزفاف أمس السبت في مزرعة يملكها مردوخ. وتبلغ العروس من العمر 67 عاماً. وبدأ الاثنان يتواعدان منذ العام الماضي.

كان مردوخ قد تنحى العام الماضي عن رئاسته لشركتي “نيوز كورب” و”فوكس” لينهي مسيرة استمرّت سبعة عقود في إدارة إمبراطورية إعلامية ضخمة.

تعرّف مردوخ على جوكوفا خلال تجمع عائلي كبير استضافته زوجته الثالثة ويندي دينغ، وفقاً لتقرير في صحيفة “ديلي ميل”. وكان مردوخ قد انفصل عن دينغ في عام 2013.

وانتهى زواجه الرابع من الممثلة وعارضة الأزياء جيري هول بالطلاق في عام 2022 بعد ست سنوات.