نجوى فؤاد بتصريحات جديدة.. هل أباح الشعراوي لها مهنة “الرقص”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنّانة المصرية الكبيرة نجوى فؤاد ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما حلّت ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، وأدلت خلاله بعدد من التصريحات الجريئة أهمها – والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل – حديثها عن مقابلتها الشيخ محمد متولي الشعراوي، على متن طائرة، وحديثها معه عن العمل بمهنة الرقص.

وذكرت فؤاد في حديثها نصاً: “في إحدى المرات سألت الشيخ الشعراوي، كنا في طائرة واحدة عائدين من الغردقة، هل الرقص حلال أم حرام، قال لي: “إذا كان حراماً أو حلالاً، لم يكن الله فتح لكِ باباً للعمل به ونجحتِ فيه، هو الذي قسم لك ذلك، والحساب يوم القيامة”.

عدد كبير من رواد مواقع التواصل، فسّروا حديثها بأنّ الشيخ المصري الراحل أباح لها الرقص، وأكّد أنّها اختيار الله لها، ما عرضها لهجوم واسع واتهمها البعض بفبركة هذا الحديث، مؤكدين أنّه يُعد إساءة له وعليها توضيح حقيقته.

فؤاد، كشفت في تصريحات جديدة عن أنّها لم تصرح بأنّ الشيخ الشعراوي أباح لها الرقص، مؤكدةً أنّ حديثها تم تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدة أنّها فهمت من حديثه أنّ الإنسان مسيّر وأنّ عملها بالرقص كان قدرها، وفي النهاية سيكون الجزاء والعقاب يوم القيامة وأمام الله لا يمكن لأحد أن يتنبأ به.

كما أوضحت أنّها لم تقصد الندم على عملها بالرقص، لكن على العكس هي تعتز به كثيراً فهو من أنواع الفنون الراقية ومثّلت وطنها مصر في الخارج، ولا علاقة بما يحدث حالياً بمهنة الرقص الشرقي. أما بخصوص ندمها على ارتداء بدل الرقص، فأوضحت أنّه بالفعل لو عاد بها الزمن للوراء، لقنّنت أوضاع بعضها الذي كانت تظهر به للجمهور.

ولا تزال فؤاد تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، بسبب إصابتها بوعكة صحية بالغضروف، حيث لزمت فراشها في الفترة الأخيرة، وتخضع للعلاج بالمنزل، أيضاً تم نقلها للمستشفى في الأيام الماضية بعد إصابتها بهبوط في الدورة الدموية ما أثار قلق محبيها.