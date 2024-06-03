ميرنا وليد - بيروت - صوّر الفنان جو أشقر أغنية جديدة له تحمل عنوان "بيروت" سيطرحها اليوم، وهي من كلمات الشاعر سمير نخلة وألحان وتوزيع جو أشقر، أما الإخراج لجيمي بو عيد تحت إشراف المخرج جو بو عيد.
موقع "الفن" تواجد في موقع تصوير العمل في وسط بيروت، وكان لنا لقاء مع الفنان جو أشقر تحدث فيه عن الأغنية التي يصورها وعن الكليب واللوك الجديد والغريب الذي اعتمده في العمل، كما تحدث أشقر عن نظرته لبيروت.
ووجه أشقر رسالة في نهاية اللقاء.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو – جو أشقر بلوك غريب جداً في بيروت وهذا ما كشفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.