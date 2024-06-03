خاص وبالفيديو – جو أشقر بلوك غريب جداً في بيروت وهذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - صوّر الفنان جو أشقر أغنية جديدة له تحمل عنوان "بيروت" سيطرحها اليوم، وهي من كلمات الشاعر سمير نخلة وألحان وتوزيع جو أشقر، أما الإخراج لجيمي بو عيد تحت إشراف المخرج جو بو عيد.



موقع "الفن" تواجد في موقع تصوير العمل في وسط بيروت، وكان لنا لقاء مع الفنان جو أشقر تحدث فيه عن الأغنية التي يصورها وعن الكليب واللوك الجديد والغريب الذي اعتمده في العمل، كما تحدث أشقر عن نظرته لبيروت.

ووجه أشقر رسالة في نهاية اللقاء.

التفاصيل في الفيديو المرفق: