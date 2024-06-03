100 مليون مشاهدة.. سجل قياسي جديدة لـ تامر عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - حققت أحدث أغاني الفنان تامر عاشور “هيجلي موجوع” مشاهدات قياسية خلال 4 أشهر من طرحها، بعد النجاح الكبير التي حققته على مستوى منصات الموسيقى وحفلات عاشور الغنائية.

100 مليون مشاهدة.. سجل قياسي جديد لتامر عاشور

سجلت “هيجيلي موجوع” أكثر من 100 مليون مشاهدة عبر قناة تامر عاشور الرسمية على يوتيوب، وتستقر في المركز السابع كأفضل فيديو موسيقي في مصر.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها “هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش”.

تأتي أجواء “هيجيلي موجوع” بمشاعر تكميلي لأغنية “تيجي نتراهن”، اللتان وصفتا الثقة في قرار الفراق والتخلص من الحبيب السابق وخاصةً إذا كان مؤذي، ووصقفة التحدي الأمثل لرجوعه، حيث جاءت كلماتها "مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش