محمد ماهر يكشف سر معاقبة والده "بالكرباج".. أرفض تقديم هذا المشهد معه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان محمد ماهر نجل النجم القدير أحمد ماهر، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته، وعلاقته بوالده وطفولته، وتخرجه من كلية العلوم.. وأول أعماله الفنية، والعديد من الأسرار والكواليس وآخر أعماله بمسلسل "حق عرب".

محمد ماهر

محمد ماهر: أرفض تقديم هذا المشهد معه



أكد محمد ماهر في حديثه عن كواليس أعماله الفنية مع والده، قائلاً: "لو أتعرض عليا المشاركة في عمل فني مع والدي الفنان أحمد ماهر، وكان به مشهد أن أقوم بصفعه بالقلم، سأرفض بالطبع المشاركة في هذا العمل فمن غير المقبول أن أمد يدي وأضرب والدي بالقلم حتي لو تمثيل.

تابع محمد ماهر: "والدي الفنان أحمد ماهر كان يتمني أن يرزقه الله ببنت فهي رمز الحنية عنده، وربنا رزقه بولدين، وكنت وأنا صغير أذهب معه الي المسرح وأشاهده، وهو أب حنين جدا وقوي وشديد، وكان بيهزر معايا وأنا طفل كأننا اتنين رجالة، وكان يتمني وأنا ابنه الكبير، أن يراني في أفضل حال ورجل، ولذلك كان يعاقبني لو اخطأت وكان في كرباج سوداني في البيت وأنا تحملت المسئولية منذ صغري وأدين بالفضل لوالدي".

أحمد ماهر

أضاف محمد ماهر في حديثه عن والده النجم الكبير أحمد ماهر، قائلا: "التعليم عند والدي أمر حتمي"، مشيراً:" التعليم موضوع مفيهوش هزار..وعشت طفولة سعيدة للغاية، بالرغم من أن والدي كان شديد التعامل".

كما أثار أحمد ماهر جدلاً كبيراً في حديثه عن التربية: "أنا لدي مجموعة من الكرابيج السوداني بأطوال مختلفة وكنت اشتريها من أجل التمثيل والأدوار التي أقدمها لو احتاج الأمر، وعندما يحدث خطا في المنزل، أسرع شئ أجيب الكرباج، ووالدي كان صاحب تجربة قوية في التربية لي وتأثرت به وهو يربي رجال".

أحمد ماهر

استكمل أحمد ماهر:" مسرحية المتزوجون، كانت صاحبة الفضل علي في لقائي بزوجتي وتقدمي بطلب يدها للزواج".

أشار أحمد ماهر، في حديثه عن نشأته، معلقاً: "من منطقة بولاق أبو العلا بلد الجدعان وهذا الحي والمكان الرائع بوجود الرجال الأقوياء والذين تصدوا لنابليون بونابرت وهزموه، أنا تربيت بمنزل خالتي، وهي كانت مديرة لإحدي دور التربية التعليم، والتحقت بالمدرسة قبل السن القانونية لأنها كانت المديرة ولا أحد يستطيع أن يقول لا، ومن وقتها بدأت تظهر موهوبتي من خلال الأنشطة بالمدرسة، تحية العلم والتمثيل ونشيد الصباح".