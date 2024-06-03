عرضان متنوعان للباليه الوطني اليوناني على المسرح الكبير

ياسر رشاد - القاهرة - تجسيدا لأهداف الثقافة المصرية الخاصة بمد جسور التعاون الابداعى مع مختلف دول العالم، تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة فرقة الباليه الوطنى اليونانى لتقديم عرضين متنوعين بالتعاون مع سفارة اليونان ومؤسسة ستافروس نياركوس بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اليونان، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 6 ، 7 يونيو علي المسرح الكبير .

حيث تشهد الليلة الأولي عرضا بعنوان الرقص مع ظلي الذى ظهر للنور عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا بقاعة ستافروس نياركوس وكتب موسيقاه مانوس هاوجيداكيس وصمم رقصاته كونستانتينوس ريجوسى ويعبر عن الاعتراف بما يحدث فى الحياة وما يحمله الإنسان للأبد.

وتضم الليلة الثانية عرض عودة الصيف ويتميز بالحيوية والديناميكيية وينقسم لجزئين الأول بعنوان نقطة اللا عودة موسيقي جيورجوس كومينداكيس وتصميم رقصات لونيس ماندافونيس والثانى بعنوان ليالى الصيف موسيقى هيكتور بيرليوز و تصميم رقصات كونستانتينوس ريجوسي وينتميان للرقص الحديث مستمدان مفرداتهما وجذورهما من البالية الكلاسيكى التقليدى ليعكسا العديد من المشاعر الانسانية.

منها : "الحب والوحدة، كما تعبر عن ليالي الحب والأحلام تحت ضوء القمر من خلال رقصات رومانسية كلاسيكية .

جدير بالذكر أن الفرقة قررت التبرع بعائدات الحفل الأول لصالح المستشفي، الذي أسسته منظمة العمل اليونانى الأفريقى فى مدينة بنى سويف .