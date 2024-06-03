صلاح عبد الله يعلق على صورة محمد صلاح بعد "حلاقة شعره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبد الله، على صورة محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بعد ظهوره الأول عقب "حلاقة شعره" وعودته للقاهرة للانضمام للمنتخب.

وأعاد عبد الله، تدوينة محمد صلاح، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "فخر المصريين وحبيبهم، رغم أنف الرافضين والحاقدين".

ووصل محمد صلاح إلى مصر استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباراتي بوركينا فاسو يوم الجمعة 6 يونيو الساعة 10 مساء ، وغينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو الساعة 7 مساء في تصفيات كأس العالم 2026.

يذكر أن، صلاح عبدالله شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيي الفخراني، ومسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "خالد نور ووالده نور خالد" بطولة كريم محمود عبد العزيز.