محمد رمضان داخل الجيم.. والجمهور: "تخنان شوية ولا من المرايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر النجم محمد رمضان، داخل صالة الجيم في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

ونشر رمضان، الصورة التي ظهر معه فيها عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، عبر حسابه على "إكس"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هو أنت تخنان شوية يا رمضان ولا ده من المرايا" ، "أسطورة الفن المصري" ، "نمبر وان" ، "ثقة في الله جيم" ، "روعة".

وكان "رمضان" أعلن عن نفاذ تذاكر حفله في بيروت يوم 17 أغسطس المقبل، وفتح باب الحجز لحفل جديد يوم 18 من نفس الشهر قريبا.

يذكر أن، محمد رمضان قدم مؤخرا فقرة غنائية قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الفريق الأحمر بهدف دون رد وتوج بطلا لهذه النسخة من البطولة.