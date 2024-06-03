أحمد ماهر: "بكيت بشدة في مشهد إيذاء أبو لهب للنبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدث النجم أحمد ماهر عن الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وقال إن اعماله الفنية تنوعت ما بين درامية وسينمائية ومسرحية

كما وصف الفنان أحمد ماهر شخصية "عبده قرانص" بفيلم شمس الزناتي بأنها "الجوكر"

وأكد ماهر خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" أنه أحب شخصية مصطفى عبدالعظيم في مسلسل "رأفت الهجان" لأن المشاركة في هذا العمل وتقديم شخصية من أبطال المخابرات شرف عظيم

وعن شخصية دبور في مسلسل "ذئاب الجبل" قال إنها حققت نجاحا كبيرا، وكانت مدخل لقلوب أهالينا في صعيد مصر

أما شخصية "هولاكو" بمسلسل "الفرسان" فهي شخصية أسعدت الجميع، وشخصية سليمان الحلبي بمسلسل "الأبطال" إعادة صياغة لأحداث وتاريخ غابت عنا وتاه في صفحات التاريخ

ووصف شخصية "أبو لهب" بمسلسل "لا اله إلا الله" أنها كانت شديدة القسوة، وأنه بكى بشدة في المشهد الذي تضمن قيام أبو لهب بإيذاء النبي