محمد كريم يوجه رسالة لـ أحمد عز بعد عزومة "السمك الإنجليزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان محمد كريم، رسالة للفنان أحمد عز بعد لقاء جمع بينهما في لندن، هنأه خلالها على فيلمه الجديد "ولاد رزق 3".

ونشر كريم، صورتين له مع أحمد عز، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع أخويا وصديقي العزيز عزيكو".

وأضاف: "ألف مبروك مقدما لفيلمك الجديد ولاد رزق، فرحان لكل نجاحاتك يا صديقي، وشكرا على أكلة السمك الإنجليزي الحلوة دي".

على جانب آخر، ينتظر أحمد عز طرح فيلمه "ولاد رزق 3" بدور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق، ليعود شبح من الماضي يلقي بظلاله على ولاد رزق، الذي يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى في عملية هي الأخطر والأكبر في تاريخ ولاد رزق.

الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، أحمد عز، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.