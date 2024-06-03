رقص مارتن لورانس الغريب مع ويل سميث يثير قلق جمهور “باد بويز”

بعد أن انتشر مقطع فيديو مثير للقلق للممثل مارتن لورانس من جولة Bad Boys مع زميله في الفيلم الممثل ويل سميث، لجأ روّاد وسائل التواصل الاجتماعي الى تحليل كل حركاته، بما في ذلك وصلة الرقص الغريبة التي قام بأدائها في المكسيك والتي جعلت مارتن يبدو غير مرتاح للغاية.

“ما حدث لمارتن لورانس يبدو أنه ليس هو!!” قال أحد المعلّقين المعنيّين على “تيك توك”.

بالعودة الى صحّة مارتن لورانس، فقد واجه الأخير عددًا من المشكلات الصحيّة في السنوات الأخيرة، لتطّل هذه المشاكل برأسها القبيح مرة أخرى عندما اضطر ويل سميث إلى الإمساك بيده لتثبيته على المسرح في منتصف جولتهما. هذه المرة، وقف لورانس بمفرده، لكن رقصته الصامتة وسلوكه البعيد في المكسيك لم يفعل شيئا لوقف التكهنات حول صحته.

كانت المقابلة التي أجراها الأسبوع الماضي والتي أظهرت صعوبة لمارتن في الكلام وفقدان المهارات الحركية هي أول علامة حمراء، حيث شبّه بعض روّاد وسائل التواصل الاجتماعي أفعاله بأفعال شخص أصيب بسكتة دماغية.

لقد تحدّث لورانس في الماضي الخليج 365 عن اضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه، وهو مصدر آخر محتمل لمزاجه الملحوظ. لكن لا يوجد ما يؤكد أنه يعاني من أي مشاكل صحية في الوقت الحالي، رغم مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد ظهرت الصداقة والمودة التي يكنها مارتن لورانس وويل سميث لبعضهما البعض مرة أخرى خلال زيارتهما الأخيرة إلى المكسيك لتقديم الجزء الرابع من فيلم “Bad Boys to Death”.

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وفي هذا البلد، قام سميث ولورانس بتصوير مشاهد من الفيلم الثالث في ملحمة “باد بويز للأبد”، مظهرين منذ البداية تقديرهما للمكان ومودة الجمهور.

قبل السير على السجادة الحمراء، التقى كل من سميث ولورانس بمئات المعجبين الحاضرين، الذين كانوا حريصين على التقاط اللحظة التي وصل فيها ويل سميث ومارتن لورانس إلى المكان.

–ترجمة موقع الخليج 365