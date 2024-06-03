ريهانا تتألق بالفرو في عيد ميلاد إحدى صديقاتها

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي، صورا للفنانة العالمية ريهانا، أثناء حضورها حفل عيد ميلاد غحدى صديقاتها المفضلة.

وخطفت ريهانا الأضواء بغطلالتها، إذ ارتدت فستان أسود قصير، ومكشوف الصدر، وأقرنته بمعطف من الفرو الضخم، جاء بنمط جلدالنمر، من مجموعة قديمة تعود لسنة 1990 من "Rifat Ozbek".

وأكملت يهانا غطلالتها بنظارات شمسية سوداء، يبلغ سعرها 260 يورو، مع حقيبة يد من الجلد الأسود، يبلغ سعرها 3890 دولار من "Gucci".

وانتعلت ريهانا حذاء أسود بكعب عال من "Gianvito Rossi"، وتزينت بمجوهرات ماسية ثمينة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت ريهانا أن تضع باروكة مصنوعة من الضفائر المشبوكة بأكسسوارات مزينة بالكريستال، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.



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