الأربعاء.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة اليابان، التابعة للسفارة اليابانية بالقاهرة، إطلاق مهرجان الأفلام اليابانية "أونلاين" لهذا العام، حيث يمتد المهرجان عبر 27 دولة ومنطقة حول العالم، ويستمر المهرجان في مصر لمدة أسبوعين من 5 يونيو إلى 19 يونيو الجاري ويتم خلاله تقديم 20 فيلما يابانيا مترجما للعربية.

وأوضحت السفارة، في بيان، اليوم الإثنين، أن برنامج المهرجان يتنوع ما بين أفلام الرسوم المتحركة (الانمي) والكوميديا والوثائقي والدراما والأكشن والرعب والكلاسيكيات، بالإضافة إلى أفلام أخرى تعكس ثقافة الطعام الياباني، مشيرة إلى أن جميع الأفلام متاحة بترجمة إلى العربية وبشكل مجاني، مع الحاجة إلى التسجيل قبل المشاهدة.