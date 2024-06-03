صور جديدة لـ ريم سامي وزوجها من شهر العسل باليونان.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع زوجها خلال قضائها إجازة شهر العسل في اليونان.

ونشرت ريم، صورها مع زوجها موجهة رسالة له، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعدكم" ، "أحلى ريمو" ، "أجمل زوجين" ، "ربنا يسعد قلبك" ، "ربنا يخليكم لبعض" .

واحتفلت ريم سامي بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، يوم الجمعة 17 مايو، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

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