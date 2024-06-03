سوسن بدر تطرح الإعلان الرسمي للجزء الثاني لـ "أم الدنيا".. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الفنانة سوسن بدر، الإعلان الرسمي للجزء الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" والمقرر طرحه على منصة watch it - واتش إت، قريبا.

ونشرت سوسن، الإعلان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي للجزء الثاني من مسلسل أم الدنيا.. إبتداءا من الخميس ٦/٦ على منصة واتش أت.. إن شاء الله ينول إعجابكم".

جدير بالذكر أن الموسم الأول والثاني تقدمهما الفنانة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة. وتسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.

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