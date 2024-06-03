شيماء سيف توجه رسالة لـ ميمي جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة للفنانة ميمي جمال بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به خلال الشهر الحالي.

ونشرت شيماء، مقطع فيديو لميمي جمال، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وحضرتك طيبة وبألف خير ومنورة الدنيا.. بحبك أوي".

وتحتفل ميمي جمال بعيد ميلادها الـ 83 يوم 21 يونيو الجاري، إذ أنها من مواليد 1941.

وتعد "ميمي" اسمها الحقيقي هو أمينة مصطفى جمال، وبدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة بفيلم "أقوى من الحب"، ثم عملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص، وكان من أشهر أعمالها مسرحية "نمرة 2 يكسب"، و "عش المجانين".

كما شاركت في أفلام أخرى منها "لصوص لكن ظرفاء، شيء من الحب، عالم عيال عيال، سفاح كرموز"، ومن أهم المسلسلات التي شاركت فيها "عائلة الحاج متولي، الباطنية، ساكن قصادي، شارع عبد العزيز"، ولديها ابنتين توأم من الفنان الراحل حسن مصطفى.

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