شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة جميل: أدوية الملينات تسببت في تدمير جسدى على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة العالمية جميلة جميل بصراحة عن معاناتها مع مرض فقدان الشهية، وكيف أن تناول الملينات "دمر" جسدها، حيث كشفت بطلة The Good Place عن اضطراب الأكل الذي تعاني منه وتشوه جسدها أثناء ظهورها مؤخرًا في برنامج Let's Talk Off Camera الخاص بكيلي ريبا.

وقالت مازحة بشأن تناول الأدوية الملينة: "أنا مندهشة من أنني لا أزال أمتلك جسدا، خاصة أننى تناولت أي حبوب أو شراب أو نظام غذائي أوصت به أوبرا فى أحدى الأوقات، بالإضافة إلى إتباعى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لعارضات الأزياء".

وأكدت جميل، أن هذه الأدوية لم تضر بصحتها الجسدية في ذلك الوقت فقط، بل لا يزال لها تأثير على جسدها حتى اليوم، وأشارت قائلة: "لقد دمرت كليتي، وكبدتي، وجهازي الهضمي، وقلبي، ومؤخراً اكتشفت أنني قد دمرت كثافة عظامي."

واعترفت الممثلة بأنها على الرغم من أنها تحب إلقاء اللوم على الآخرين والمجتمع بسبب اضطراب الأكل الذي تعاني منه، إلا أنها لا تزال تتحمل المسؤولية عن الطريقة التي تعاملت بها مع نفسها أثناء فقدان الشهية.

وتابعت جميل قائلة: "أنا آسفة جدًا لجسدي لأنني عرّضت مستقبلي للخطر من أجل معيار الجمال ومحاولة التأقلم مع الآخرين، ولهذا السبب أنا منزعجة بسبب اضطرابات الأكل والأنظمة الغذائية، ولأن هناك الكثير من الحديث عن مخاطر السمنة، ولكن لا يوجد حديث تقريبا عن مخاطر النحافة".

واختتمت جميل حديثها قائلة: "لذلك أريد أن أكون شخصًا يذكّر الناس بتناول الطعام، لا تأكل من أجل محيط خصرك الآن، بل تناول من أجل طول عمرك".