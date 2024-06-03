شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تحتفل بتخرج ابن شقيقتها بحضور العائلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بتخرج ابن شقيقتها إيناس من المدرسة، حيث نشرت ممجموعة من الصور تجمعها بأختها وابن أختها وباقى الأسرة على حسابها بموقع انستجرام وعلقت:"مبروك لأختى الجميله إيناس شاهين فرحتها بتخرج إبنها عادل صفى الدين".

وأضافت إلهام شاهين: "مبروك لأجمل عائلتين، عائلة شاهين فى مصر، وعائلة صفى الدين بلبنان، ربنا يفرحنا دائماً بنجاح كل أبناء العائلتين فى حياتهم، يارب مستقبل مشرق لهم جميعاً.

وكُرمت النجمة إلهام شاهين الأسبوع الماضى من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وذلك احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيس الجمعية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجمعية برئاسة الكاتب والفنان والأثري كمال الملاخ فى أكتوبر 1973.

حرصت الهام شاهين على توجيه كلمة للشعب الفلسطيني خلال الاحتفالية، حيث قالت: "أنا انهارده سعيدة بالتكريم ولكن مع الأسف أنا مش عارفه أفرح, بسبب اللي بيحصل في فلسطين ومش معنى أن إحنا بنحضر مناسبات أو مهرجانات تبقى القضية مش في بالنا بالعكس إحنا جوانا ألم كبير من اللي بيحصل في فلسطين".

يذكر أن النجمة إلهام شاهين سيتم تكريمها في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية يوم 12 يونيو الجارى، حيث تقام الدورة الجديدة، والذي يقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. تحيا فلسطين"، وذلك ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على اقامة المهرجان (اليوبيل الذهبي).



الهام شاهين وشقيقتها ايناس



الهام شاهين تحتفل بتخرج إبن شقيقتها بحضور العائلة



الهام شاهين تحتفل بتخرج إبن شقيقتها