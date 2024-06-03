شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو يعلق على حكم إدانة دونالد ترامب: العدالة تتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى روبرت دي نيرو، عن أفكاره حول الإدانة الأخيرة للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حيث أدين الأخير في التهم الـ 34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال للتستر على الأموال المدفوعة لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وزعمت دانيلز أنها أقامت علاقات جنسية مع ترامب في عام 2006، وهو ما ينفيه ترامب باستمرار.

وفي حديثه لمجلة Variety على السجادة الحمراء لفيلمه الجديد Ezra، قال دي نيرو عن الإدانة: "أعتقد أن العدالة قد تحققت، وما يحدث مجرد جزء واحد من الصورة بأكملها، لذلك أريد أن أوكد أنه ما كان ينبغي أبداً أن يصل الأمر إلى هذه المرحلة."

وأضاف دى نيرو: "لا أريد أن أتحدث عن الحادثة، لكني منزعج خاصة أن هذه بلدي، وهذا الرجل يريد تدميرها، أنه مجنون."

ويعود الخلاف الشخصي بين دي نيرو وترامب إلى ما قبل عام 2016، عندما كان الرئيس السابق يعد نفسه للترشح.

وحكم الإدانة يجعل ترامب الآن أول رئيس للولايات المتحدة يُدان بارتكاب جريمة، ومن المقرر أن يعود ترامب إلى محكمة مانهاتن في 11 يوليو المقبل لإصدار الحكم عليه.